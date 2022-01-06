Masterchef 3 önlüğü kim kazandı? 5 Ocak Masterchef finalistleri! Hasan ve Sergen'den sonra üçüncü isim de netleşti
MasterChef Türkiye 2021'de sezonun 3. ceketi bu gece sahibini bulacak. Ünlü şef Ömür Akkor'un konuk olduğu ilk oyun sonrası tadımlar yapıldı. Masterchef önlük kazanan kim oldu? Masterchef 3. önlüğü alan isim belli oldu! Hasan ve Sergen'den sonra üçüncü isim de netleşti İşte puanlamada en çok puanı alarak oyunu kazanan isim...
Masterchef önlük kazanan kim oldu? sorusunun yanıtı merak edildi. Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de çeyrek final mücadelesi bu akşam başladı. 5 Ocak Çarşamba akşamı ile MasterChef'te çeyrek finale kalacak üçüncü isim, iki tur sonucunda verilen puanlar ile belirlendi.
MASTERCHEF ÖNLÜK KAZANAN KİM OLDU?
MasterChef'te üçüncü önlüğü kazanan yarışmacı, çarşamba gecesi oynanan oyunun ardından kesinleşiyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve adım adım büyük finale yaklaşan MasterChef'te son 5'e kalan yarışmacılardan 3'ü üçüncü önlüğü alabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. En çok izlenen lezzet yarışması MasterChef'te Sergen ve Hasan ilk finalistler olmuştu. Üçüncü önlüğü kazanan isim Eren oldu.
YARATICILIK TABAĞININ ARDINDAN PUANLAMALAR NETLEŞTİ
Tahsin 45
Dilara 43
Eren 48
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