Masterchef önlüğü kim kazandı? MasterChef'te kim elendi? 19 Aralık Cumartesi MasterChef'te ne oldu? MasterChef ilk dörde kim kaldı?

19 Aralık Cumartesi günü MasterChef'te önlük kazanma heyecanı yaşanıyor. Peki, 19 Aralık Cumartesi MasterChef'te ne oldu? Masterchef önlüğü kim kazandı? MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Emir ve MasterChef Özgül, önüğü kazanmak için en güzel Istakoz Mouse'u yapıyor. Peki Mehmet Şef'in imza yemeği ıstakoz Mousse'u en güzel kim yaptı? Masterchef önlüğü kim kazandı? MasterChef'te kim elendi? 19 Aralık Cumartesi MasterChef'te ne oldu?

MASTERCHEF ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

MasterChef önlük kazanma yarışı devam ediyor. Sayfamızı takip ederek en güncel MasterChef bilgilerine ahip olabilirsiniz.

Yarışma sonunda bir kişi 4'lü finale gitmeye hak kazanacak. Bir yarışmacı ise eleme potasına girecek.

MasterChefilk 4'ünün ilk şefi, Emir oldu.