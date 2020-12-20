Masterchef önlüğü kazanan 2. isim kim oldu? 20 Aralık Pazar MasterChef'te önlüğü kim kazandı? MasterChef'te ne oldu?
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Masterchef önlüğü kazanan 2. isim kim oldu? 20 Aralık Pazar MasterChef'te önlüğü kim kazandı? MasterChef'te ne oldu?

20.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:01
Masterchef önlüğü kazanan 2. isim kim oldu? 20 Aralık Pazar MasterChef'te önlüğü kim kazandı? MasterChef'te ne oldu?

20 Aralık Pazar günü MasterChef'te önlük kazanma heyecanı yaşanıyor. Peki, 20 Aralık Pazar MasterChef'te ne oldu? Masterchef önlüğü kim kazandı? MasterChef'te kim elendi?

Emir dün ilk 4'e kalmıştı. Bu gün ise Serhat, Özgül, Barbaros ve Eray arasında yeni bir yarışma yapıldı. Yarışmanın sonucunda 1 kişi ilk 4'e kalmaya hak kazandı. Peki 20 Aralık Pazar önlüğü kazanan ikinci yarışmacı kim? Önlüğü kim kazandı? Serhat mı? Barbaros mu? Özgül mü? Eray mı?

MASTERCHEF ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

Dün ilk önlüğü Emir kazanmıştı. Bugün ise önlüğü kazanan 2. isim belli olacak. Ardından geriye kalan 3 yarışmacıdan 1 kişi elenecek. Günün sonunda ilk 4'e kalacak olan isimler belli olacak.

MasterChef önlük kazanma yarışı devam ediyor. MasterChef ilk 4'ün ikinci şefi henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YARIŞMACILARIN TABAKLARI

Yarışmacılar şalgam ile en güzel yemekleri yaptılar. Birazdan kazanan tabak açıklanacak.

Masterchef önlüğü kazanan 2. isim kim oldu? 20 Aralık Pazar MasterChef'te önlüğü kim kazandı? MasterChef'te ne oldu?
Serhat'ın tabağı
Masterchef önlüğü kazanan 2. isim kim oldu? 20 Aralık Pazar MasterChef'te önlüğü kim kazandı? MasterChef'te ne oldu?
Barbaros'un tabağı
Masterchef önlüğü kazanan 2. isim kim oldu? 20 Aralık Pazar MasterChef'te önlüğü kim kazandı? MasterChef'te ne oldu?
Eray'ın tabağı
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