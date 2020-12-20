Masterchef önlüğü kazanan 2. isim kim oldu? 20 Aralık Pazar MasterChef'te önlüğü kim kazandı? MasterChef'te ne oldu?

20 Aralık Pazar günü MasterChef'te önlük kazanma heyecanı yaşanıyor. Peki, 20 Aralık Pazar MasterChef'te ne oldu? Masterchef önlüğü kim kazandı? MasterChef'te kim elendi?