MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 3 Ekim MasterChef yarışmacısı hangi yemekle kazandı?

3 Ekim MasterChef yarışmasında eleme oyunu yerine ödül oyunu oynandı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 3 Ekim MasterChef yarışmacısı hangi yemekle kazandı?

TV8'de yayımlanan ve sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de neler oldu? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 3 Ekim MasterChef yarışmacısı hangi yemekle kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menü ile şeflerin karşısına çıkan takımlardan hangisi kazandı? Başlangıç tabağını kırmızı takım, ana yemek tabağını mavi ve tatlıyı kazanan kırmızı takım oldu. Böylelikle ödül oyununu kırmızı takım kazanmış oldu?

3 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

25.000 TL için mücadele eden yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Baharatlar ile hazırlanan yemekleri şeflerin beğenisine sundular. Peki, ödül oyununu kim kazandı? Barbaros ile Uğur tabakları şefler tarafından oldukça beğenildi. Kazanan kişi ise Uğur oldu.