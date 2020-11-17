Masterchef ödül oyununu bu akşam kim kazandı? Ebru mu, Sefa mı 25 bin lira kazandı?

17 Kasım Masterchef yarışmasında büyük ödülün sahibini belirleyecek olan tropikal meyvelerle yapılan tatlı oldu. 17 Kasım ödül oyunu kazanan yarışmacı 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım ödül oyunu kazananı kim? Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı?