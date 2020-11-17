Masterchef ödül oyununu bu akşam kim kazandı? Ebru mu, Sefa mı 25 bin lira kazandı?
17 Kasım Masterchef yarışmasında büyük ödülün sahibini belirleyecek olan tropikal meyvelerle yapılan tatlı oldu. 17 Kasım ödül oyunu kazanan yarışmacı 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım ödül oyunu kazananı kim? Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı?
Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya rekabet etiği bölümde, kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 17 Kasım ödül oyunu kazananı kim?
MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI!
Mavi takım kaptanının belli olmasıyla takımlar da şekillendi.
Mavi takım kaptanı: Barbaros
Özgül
Emir
Sefa
Ebru
Kırmızı takım kaptanı: Serhat
Ayyüce
Eray
Uğur
17 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı?
16 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLO ÖDÜLÜ NE?
Şeflerin açıklamasına göre bu hafta 25 bin liralık ödül sahibi ile buluşacak.
MASTERCHEF 25.000 TL'LİK ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Salı akşamı yayınlanan bölümünde birbirinden lezzetli köfte tarifleri yapıldı. Kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'lik ödülün sahibi olacak.
Kaşarlı köftenin kazanan takımı mavi takım oldu.
Kasap köfte - pilav ikilisini kazanan takım mavi takım oldu.
Akçaabat köftesini başarılı olarak yapan takım ise mavi takım oldu.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk olarak takımların yarıştığı Masterchef'te 25 bin liralık ödülü kazanan ismi tatlı belirleyecek! En güzel tatlıyı yaparak para ödülünü kazanacak isim Ebru ya da Sefa olacak!