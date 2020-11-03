MasterChef Ödül oyunu kaç para? MasterChef ödül oyunu nedir? MasterChef 25 bin TL ödülü kim kazandı?
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MasterChef Ödül oyunu kaç para? MasterChef ödül oyunu nedir? MasterChef 25 bin TL ödülü kim kazandı?

03.11.2020 14:14 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:17
MasterChef Ödül oyunu kaç para? MasterChef ödül oyunu nedir? MasterChef 25 bin TL ödülü kim kazandı?

Mastechef'te 25 bin TL'lik ödül oyunu oynanacak. Peki nasıl bir ödül oyunu olacak? MasterChef Ödül oyununu kimler kazanacak? Takım yarışmacıları kaptanlarının dediklerini harfiyen uygulayacak mı? MasterChef ödül oyununu kim kazanacak? Ödül oyunun kuralları neler? MasterChef Büyük Ödül oyunu kaç TL'dir? MasterChef ödül oyunu neden yapılıyor?

MasterChef'in yeni bölüm fragmanı yayınlamasıyla birlikte oynanan ödüllü bir oyun var. Bu oyuna göre kazanan 25 bin TL'nin sahibi olacak. Peki nasıl bir ödül oyunu olacak? MasterChef Ödül oyununu kimler kazanacak? Takım yarışmacıları kaptanlarının dediklerini harfiyen uygulayacak mı? MasterChef ödül oyununu kim kazanacak? Ödül oyunun kuralları neler? Kimler diskalifiye olmakla karşı karşıya kalıyor? MasterChef Büyük Ödül oyunu kaç TL'dir? MasterChef ödül oyunu neden yapılıyor?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU NEDEN YAPILIYOR?

Şefler, yarışmacıların bu zamana kadar çok emek verdiklerini, çok yorulduklarını dile getirdi. Bu yüzden bir ödül oyunu düzenlemeye karar verildi. MasterChef ödül oyununda takım kaptanları kendi direktifleri doğrultusunda yarışmacılara yemek tarif edecek. Buna göre yarışmacılar 3 ana yemek yapmak durumunda kalacaklardır. İsteğe bağlı tatlı da yapılabilir. MasterChef yarışmacılarının morallerini ve motivasyonlarını arttırmak için düzenenlenen bu para ödüllü yarışmanın sahibi hangi takımın olacağı konusu ise şimdilik bilinmiyor.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KURALLARI NELERDİR?

MasterChef ödül oyunu kuralları çok basit. Önce kendi başladıkları 3 adet ana yemek porsiyonuna ardından yukarıdan seçecekleri yarışmacılar devam edecek. MasterChef ödül oyununda takım kaptanları kendi direktifleri doğrultusunda yarışmacılara yemek tarif edecek. Kaptanlarının direktifleri doğrultusunda yemeklerini yetiştiren ve tam kıvamında yapan yarışmacılar Masterchef 25 bin TL büyük ödülün sahibi olacaklardır. MasterChef'te yapılan yemeklere yukarıdan müdahale edilirse dışarı atılma durumu söz konusu. Yapılan yemeklere kaptan dışında hiçbir kişi müdahale edemeyecek. Danilo şefin hızlandırma ve uyarılarıyla iyice heyecanlanan ve kızışan yarışmacıların yemekleri yetişecek mi, merak konusu. Masterchef'te verilen süreyi doldurunca herkes aşağıya inmekte ve 25 bin TL'yi kimin kazandığı öğrenilecektir.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KAÇ PARA?

Masterchef'te takım kaptanlarının verdiği direktifler doğrultusunda yarışmayı kazanan kişiye tam 25 bin TL ödül oyunu verilecektir. Masterchef'in büyük ödül oyunu 25 bin TL'dir.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te oynanacak olan yeni bölümde 25 bin TL'nin sahibibüyük merak konusu. Masterchef yeni bölüm yayınlanır yayınlanmz büyük ödülün sahibi haberimizde yer alacaktır.

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