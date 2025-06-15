MasterChef Nisa Nur kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Nisa Nur Demirer elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Nisa Nur kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Nisa Nur elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEFNİSA NUR KİMDİR?

Nisa Nur yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 24 yaşında olan Nİsa Nur, aşçıdır. Bir İtalyan restoranında makarnacı olarak çalışan Nisa Nur,

MASTERCHEF NİSA NUR ELENDİ Mİ?

Nisa Nur Demirer, patates püreli ördek yemeği ile şeflerden 3 evet aldı.