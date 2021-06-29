Masterchef nerede çekiliyor? 2021 Masterchef stüdyosu nerede?

2021 sezonuna başlayan Masterchef yarışması, çekim stüdyoları, jürisi ve yarışmacıları ile merak konusu. Peki, Masterchef nerede çekiliyor? 2021 Masterchef stüdyosu nerede?