MasterChef neden yok? Bugün MasterChef yok mu? 9 Aralık Kasım Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 9 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 9 Aralık Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 9 Aralık
Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?
Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?İşte, 18 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı!
BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?
MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek.
MASTERCHEF NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanması sebebiyle MasterChef bugün yayınlanmayacak.
9 ARALIK ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
TV8 YAYIN AKIŞI - 9 ARALIK 2020
06:00
Oynat Bakalım
07:15
8'de Sağlık/ Yeni Bölüm
08:30
Oynat Bakalım
09:30
MasterChef Türkiye
14:15
Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm
20:00
Doğduğun Ev Kaderindir/ Yeni Bölüm
00:15
Kırmızı Oda
02:30
Doya Doya Moda
04:30
8x8
05:15
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