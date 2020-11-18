MasterChef neden yok? Bugün MasterChef yok mu? 18 Kasım Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 18 Kasım Çarşamba TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 18 Kasım Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 18 Kasım Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?