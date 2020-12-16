MasterChef neden yok? Bugün MasterChef yok mu? 16 Aralık Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 16 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 16 Aralık Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 16 Aralık Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 20 Kasım Cuma günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 20 Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 20 Kasım Cuma TV8 yayın akışı!
BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?
MasterChef Türkiye, Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
MASTERCHEF NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanması sebebiyle MasterChef bugün yayınlanmayacak.
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TV8 YAYIN AKIŞI - 9 ARALIK 2020
06:00Oynat Bakalım
07:158'de Sağlık/ Yeni Bölüm
08:30Oynat Bakalım
09:30MasterChef Türkiye
14:15Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm
20:00Doğduğun Ev Kaderindir/ Yeni Bölüm
00:15Kırmızı Oda
02:30Doya Doya Moda
04:308x805:15
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