MasterChef neden yok? Bugün MasterChef yok mu? 13 Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? 13 Kasım Cuma TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 13 Kasım Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 13 Kasım Cuma günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?