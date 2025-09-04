MasterChef neden yok, 4 Eylül Perşembe MasterChef bugün yok mu, MasterChef saat kaçta başlayacak?

Masterchef Türkiye, her akşam olduğu gibi bu hafta da ilgiyle takip ediliyor. Yemek tutkunlarını ekran başına kilitleyen programın hem yarışmacıları hem de jüri kadrosu yine gündemde. Fakat 4 Eylül Perşembe günü yayın akışında yer almaması izleyicilerin kafasında soru işareti oluşturdu. "Masterchef bugün neden yok?" sorusu bu nedenle gündemin merak edilen konuları arasına girdi.

4 EYLÜL PERŞEMBE MASTERCHEF BUGÜN YOK MU?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın heyecanla beklenen Gürcistan karşılaşması nedeniyle televizyon ekranlarında yayın akışında değişiklik yapıldı. Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, bu kez futbol heyecanının ardından izleyiciyle buluşacak.

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Gürcistan–Türkiye maçı, futbolseverler için büyük önem taşıyor. Millilerimizin sahada göstereceği performans milyonlarca kişi tarafından merakla beklenirken, kanallar da bu heyecana yer açmak adına yayın akışlarını güncelledi. Normal şartlarda prime time kuşağında ekrana gelen MasterChef, bu özel maç sebebiyle maç bitiminin ardından başlayacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN YENİ YAYIN SAATİ

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleriyle yarışmacılar arasındaki rekabet, her geçen gün daha da kızışıyor. Ancak bu hafta, futbol heyecanı öncelikli olacak. Gürcistan–Türkiye maçının bitiş saati göz önünde bulundurularak, MasterChef özel olarak maçtan hemen sonra ekranlara gelecek.

Bu durum, hem futbol hem de MasterChef izleyicileri için avantajlı bir planlama olarak değerlendiriliyor. Futbolseverler milli takımın mücadelesini izledikten sonra, adrenalin dolu bir günün ardından MasterChef ile keyifli dakikalar yaşayacak.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA NELER VAR?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bu hafta yine büyük bir rekabete sahne olacak. Takım oyunlarının yanı sıra eleme heyecanı da ekranlara gelecek. Jürinin sürprizli görevleri, yarışmacıların yaratıcılıklarını sınarken, gecenin sonunda bir kişinin hayallerine veda etmesi bekleniyor.

Futbol maçının ardından yayınlanacak bölümde, izleyiciler hem lezzet dolu tariflerle buluşacak hem de yarışmacıların zorlu mücadelesine tanık olacak. Böylece, spor ve eğlence aynı akşamda birleşmiş olacak

MASTERCHEF SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye, bugün saat 21.15'te başlayacak.