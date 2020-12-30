MasterChef neden yok? 30 Aralık Çarşamba günü MasterChef yok mu? Bugün MasterChef yok mu? 30 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı!
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 30 Aralık Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 16 Aralık Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?
İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 30 Aralık Çarşamba günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 30 Aralık Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 30 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı!
BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?
MasterChef Türkiye, Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
MASTERCHEF NEDEN YOK?
TV8'in dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanması sebebiyle MasterChef bugün yayınlanmayacak.
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TV8 YAYIN AKIŞI - 30 ARALIK 2020
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık/ Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir/ Yeni Bölüm
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8x805:15