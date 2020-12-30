MasterChef neden yok? 30 Aralık Çarşamba günü MasterChef yok mu? Bugün MasterChef yok mu? 30 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı!
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MasterChef neden yok? 30 Aralık Çarşamba günü MasterChef yok mu? Bugün MasterChef yok mu? 30 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı!

30.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:38
MasterChef neden yok? 30 Aralık Çarşamba günü MasterChef yok mu? Bugün MasterChef yok mu? 30 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 30 Aralık Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 16 Aralık Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 30 Aralık Çarşamba günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? 30 Aralık Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte, 30 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı!

BUGÜN MASTERCHEF YOK MU?

MasterChef Türkiye, Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

TV8'in dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanması sebebiyle MasterChef bugün yayınlanmayacak.

30 ARALIK ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV8 YAYIN AKIŞI - 30 ARALIK 2020

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık/ Yeni Bölüm

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

14:15 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir/ Yeni Bölüm

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

04:30 8x805:15

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