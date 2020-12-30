MasterChef neden yok? 30 Aralık Çarşamba günü MasterChef yok mu? Bugün MasterChef yok mu? 30 Aralık Çarşamba TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 30 Aralık Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 16 Aralık Çarşamba günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok?