Masterchef neden 4 kişi yarışıyor? 27 Ekim dokunulmazlık oyununda neden 4 kişi var?

Masterchef bugün haftanın birinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. İzleyiciler yarışmacıların neden 4 kişi yarıştıklarını merak ediyor. Tüm detaylar haberimizde...