Masterchef neden 4 kişi yarışıyor? 27 Ekim dokunulmazlık oyununda neden 4 kişi var?
27.10.2020 21:28 | Son Güncelleme: 27.10.2020 21:32
Masterchef bugün haftanın birinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. İzleyiciler yarışmacıların neden 4 kişi yarıştıklarını merak ediyor. Tüm detaylar haberimizde...
Masterchef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün iki takım haftanın 1. dokunulmazlık oyununda karşılaşıyor. Günün menüsü ise çorbalar. Peki çorbalarda hangi yemekler yapılacak? 5 farklı ürün nedir? Tüm isimleri sizlerle...
MASTERCHEF NEDEN 4 KİŞİ YARIŞIYOR?
Bugün yapılacak yemekleri dışarı çıkan yarışmacılar değerlendirecek. Hangi yemek yapıldığını bilmeyecekler ve gözleri bağlı olacak.
Yarışmacılardan 5 adet yemek istenecek. 4 kişi oy verecek. Yani toplam 20 oy kullanılacak.
Mavi takımdan tadım yapacak 2 kişi : Uğur - Sefa
Kırmızı takımdan tadım yapacak 2 kişi : Serhat - Emir