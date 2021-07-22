Masterchef ne zaman yeni bölüm 2021? Bugün 22 Temmuz Perşembe Masterchef yok mu? Masterchef yeni bölümü niye yayınlanmadı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masterchef ne zaman yeni bölüm 2021? Bugün 22 Temmuz Perşembe Masterchef yok mu? Masterchef yeni bölümü niye yayınlanmadı?

Masterchef ne zaman yeni bölüm 2021? Bugün 22 Temmuz Perşembe Masterchef yok mu? Masterchef yeni bölümü niye yayınlanmadı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Masterchef ne zaman başlayacak merak ediliyor. Bugün TV8 yayın akışında Masterchef yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Masterchef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak etti. Peki, Masterchef ne zaman başlıyor? Masterchef yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masterchef ne zaman yeni bölüm 2021?

Masterchef ne zaman? Yeni bölüm hangi gün? Masterchef bugün yayınlanmayacak mı merak ediliyor. Ekranların sevilen yemek programlarından olan Masterchef bu hafta TV8'de olmayacak mı? TV8 yayın akışına göre bugün Masterchef Kolaj bölümü ekranlara gelecek. Peki, Masterchef yeni bölümü ne zaman? Masterchef 22 Temmuz yok mu? Masterchef 22 Temmuz Perşembe olmayacak mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen yemek programı Masterchef haftanın hemen hemen tüm günleri akşam saat 20:00 'da ekranlara geliyor. Fakat bugün yayın akışında Masterchef yer almadı. Bugün Masterchef Kolaj bölümü ekranlara gelecek.

MASTERCHEF 22 TEMMUZ BUGÜN OLMAYACAK MI?

Bugün TV8 yayın akışına göre akşam saat 20:00 'da Masterchef Kolaj bölümü ekranlara gelecektir. Haliyle bugün Masterchef'in yeni bölümü olmayacak. Fakat saat 17:15 'de Masterchef'in son bölümü ekranlara gelecektir. Yayın akışında yeni bölüm yer almıyor.

22 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 - Paylaş Benimle

17:15 - Masterchef Türkiye

20:00 - Masterchef Türkiye/ Kolaj

00:15 - Paylaş Benimle

TV8 yayın akışına göre 22 Temmuz Perşembe bugün Masterchef yeni bölümü olmayacaktır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kural Yıldız Tilbe Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Masterchef ne zaman yeni bölüm 2021? Bugün 22 Temmuz Perşembe Masterchef yok mu? Masterchef yeni bölümü niye yayınlanmadı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 19:09:37. #1.16#

title