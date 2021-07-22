Masterchef ne zaman yeni bölüm 2021? Bugün 22 Temmuz Perşembe Masterchef yok mu? Masterchef yeni bölümü niye yayınlanmadı?

Masterchef ne zaman başlayacak merak ediliyor. Bugün TV8 yayın akışında Masterchef yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Masterchef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak etti. Peki, Masterchef ne zaman başlıyor? Masterchef yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masterchef ne zaman yeni bölüm 2021?

Masterchef ne zaman? Yeni bölüm hangi gün? Masterchef bugün yayınlanmayacak mı merak ediliyor. Ekranların sevilen yemek programlarından olan Masterchef bu hafta TV8'de olmayacak mı? TV8 yayın akışına göre bugün Masterchef Kolaj bölümü ekranlara gelecek. Peki, Masterchef yeni bölümü ne zaman? Masterchef 22 Temmuz yok mu? Masterchef 22 Temmuz Perşembe olmayacak mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen yemek programı Masterchef haftanın hemen hemen tüm günleri akşam saat 20:00 'da ekranlara geliyor. Fakat bugün yayın akışında Masterchef yer almadı. Bugün Masterchef Kolaj bölümü ekranlara gelecek.

MASTERCHEF 22 TEMMUZ BUGÜN OLMAYACAK MI?

Bugün TV8 yayın akışına göre akşam saat 20:00 'da Masterchef Kolaj bölümü ekranlara gelecektir. Haliyle bugün Masterchef'in yeni bölümü olmayacak. Fakat saat 17:15 'de Masterchef'in son bölümü ekranlara gelecektir. Yayın akışında yeni bölüm yer almıyor.

22 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 - Paylaş Benimle

17:15 - Masterchef Türkiye

20:00 - Masterchef Türkiye/ Kolaj

00:15 - Paylaş Benimle

TV8 yayın akışına göre 22 Temmuz Perşembe bugün Masterchef yeni bölümü olmayacaktır.