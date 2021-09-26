Masterchef yeni bölümü bugün olmayacak mı, merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Masterchef ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman başlıyor? Bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen yemek programı Masterchef haftanın hariç diğer günler tüm günleri akşam saat 20:00 'da ekranlara geliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF'TE NE OLDU?

Dün akşam MasterChef'te yedeklerde ana kadroya seçim yapıldı ve MasterChef Pelin ana kadroya girdi.

Bugün ise eleme adaylarından bir kişi yarışmaya veda edecek.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

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