Masterchef ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman başlıyor? Bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?
Masterchef ne zaman başlayacak merak ediliyor. Bugün TV8 yayın akışında Masterchef yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Masterchef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak etti. Peki, Masterchef ne zaman başlıyor? Masterchef yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Masterchef yeni bölümü bugün olmayacak mı? merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Masterchef ne zaman, saat kaçta başlayacak? Masterchef Türkiye yeni bölüm ne zaman başlıyor? Bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?
MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ekranların sevilen yemek programı Masterchef haftanın hemen hemen tüm günleri akşam saat 20:00 'da ekranlara geliyor. Fakat bugün yayın akışında Masterchef yer almadı. Bugün Recep İvedik 6 ekranlara gelecek.
MASTERCHEF 18 TEMMUZ BUGÜN OLMAYACAK MI?
Bugün TV8 yayın akışına göre akşam saat 21:00 'da Recep İvedik 6 sinema filmi TV'de ilk kez olarak ekranlara gelecektir. Haliyle bugün Masterchef'in yeni bölümü olmayacak. Fakat saat 18:15 'de Masterchef'in son bölümü ekranlara gelecektir. Yayın akışında yeni bölüm yer almıyor.
TV8 YAYIN AKIŞI (18 TEMMUZ PAZAR)
15:30 - Yerli Sinema
18:15 - Masterchef Türkiye
21:00 - Recep İvedik 6/ TV'de ilk
00:!5 - Dizi
TV8 yayın akışına göre 18 Temmuz Pazar bugün Masterchef yeni bölümü olmayacaktır.