MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta? MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor?
31.10.2020 18:16 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:20
TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan ve izleyicilerin büyük beğenisini toplayan MasterChef Türkiye yeni bölümleri ve tekrar bölümleri ile izleyicileri ekrana bağlıyor. Peki, MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta? MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor?
İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef, yeni bölümü ve tekrar bölümleri ile keyifli anlar yaşatıyor. MasterChef'te yaşanan diyalogları ve yapılan yemekleri izlemek isteyenler MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor? MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
MASTERCHEF SAAT KAÇTA?
MasterChef yeni bölümü bugün saat 20.00'de ekrana gelecek.
MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Cumartesi saat: 20.00.
Pazar saat: 20.00.
Pazartesi saat: 20.00.
Salı saat: 20.00.
Perşembe saat: 20.00.