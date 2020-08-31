MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta? MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor?
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MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta? MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor?

İzleyicileri her akşam ekrana bağlayan MasterChef, yeni bölümü ve tekrar bölümleri ile keyifli anlar yaşatıyor. MasterChef'te yaşanan diyalogları ve yapılan yemekleri izlemek isteyenler MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor? MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta? MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor?
31.08.2020 07:36 | Son Güncelleme: 31.08.2020 07:39

Her akşam ekrana gelen ve izleyicilerin büyük beğenisini toplayan MasterChef Türkiye yeni bölümleri ve tekrar bölümleri ile izleyicileri ekrana bağlıyor. Peki, MasterChef ne zaman? MasterChef saat kaçta? MasterChef yeni bölüm ne zaman başlıyor?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef yeni bölümü her gün saat 20.00'de başlıyor.

MasterChef programı başlamadan önce bir önceki günün yayınından bölümler ekrana geliyor.

MASTERCHEF SAAT KAÇTA?

MasterChef yeni bölümleri sat 20.00'de ekrana gelirken tekrar bölümleir ise 09.00'da ekranda oluyor.

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