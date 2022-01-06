Masterchef ne zaman final yapacak? Masterchef bitiyor, Survivor başlıyor!

Masterchef ne zaman final yapacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye heyecan giderek artıyor. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği programın büyük finali için sayılı günler kaldı. MasterChef Türkiye'de son 5'e kalan isimler belli olmuştu. 6 Ocak tarihi itibarıyla önlüğü giyecek olan son isim belli olacak ve bir kişi yarışmaya veda edecek.

MASTERCHEF NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Her akşam farklı lezzetlerin ekrana taşındığı MasterChef Türkiye'de büyük final için gün sayılıyor. Haftada 5 gün ekrana gelen MasterChef Türkiye'de yarışmacı sayısı bugün bir kişi daha azalacak. MasterChef, 15 Ocak'da başlayacak olan Survivor'dan önce final yapacak. MasterChef Türkiye 15 Ocak'dan önce ekranlara veda edecek.

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