Masterchef ne zaman başlıyor? 30 Ağustos bugün saat kaçta başlayacak?

MasterChef 2021, yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlıyor. Peki, MasterChef bugün var mı? MasterChef 30 Ağustos 2021 yeni bölüm saat kaçta?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef 30 Ağustos (Bugün) 2021 izleyicilerin beğenisine sunulacak. MasterChef yeni bölüm fragmanı ve MasterChef yayın saati hakkında araştırmalar yapılıyor. MasterChef bugün var mı, saat kaçta? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF 30 AĞUSTOS (BUGÜN) SAAT KAÇTA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Masterchef bu akşam Tv8 ekranlarında 20.00'de yayınlanacak.

29 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

29 Ağustos günü yapılan eleme gecesinde ilk turda şefler yapılan yiyeceklerde beyaz peynir kullanılmasını istedi. İlk tur sonunda şeflerin tabağını beğendiği ve elenmekten kıl payı kurtulan 3 isim Safanur, Tunahan ve Burcu oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Elenmemek için ikinci turda mücadele veren isimler ise Görkem, Hamza ve Tahsin oldu. İkinci tura kalan yarışmacılardan şefler, Şef Danilo Zanna'nın yaptığı Ragis yemeğini yapmasını istedi. İkinci tur sonunda şeflerin tabağını daha az beğendiği Görkem MasterChef Türkiye'ye veda etti.

MASTERCHEF İLK HAFTA POTADAKİ İSİMLER!

MasterChef'in ilk haftasında 3 takım oyununu kaybeden takımdan 6 yarışmacı potaya çıktı.

3 dokunulmazlık oyununu da kazanan ve potadan kendisini kurtaran Hasan, haftanın dikkat çeken performanslarından birisini gösterdi.

Potadaki isimler;

• Tunahan

• Tahsin

• Burcu Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Görkem

• Hamza

• Safanur Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İLK HAFTA ELENEN İSİM: GÖRKEM

BUGÜN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ 2021 MASTERCHEF YOK MU?

MasterChef Türkiye bugün 20.00'de yeni bölümü ile ekrana gelecek.