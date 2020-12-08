Masterchef ne zaman başlayacak? Mastechef yeni bölüm izle! Masterchef son bölümde neler oldu?
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 9 Aralık Salı günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 9 Aralık Salı günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Masterchef yeni bölüm izle! Masterchef son bölümde neler oldu? Masterchef takımları kimler?
Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 9 Aralık Salı günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 9 Aralık Salı günü MasterChef yayınlanmayacak mı? Masterchef yeni bölüm izle! Masterchef son bölümde neler oldu? Masterchef takımları kimler? İşte detaylar haberimizde...
MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Masterchef bu akşam saat 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacaktır.
MASTERCHEF TAKIM OYUNCULARI?
KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI
Sefa
Barbaros
Serhat
KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI
Emir
Özgül
Eray
MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Mavi takım kaptanlığını Sefa kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Emir oldu.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef kaptanlık oyununu Sefa kazandı.