Masterchef Murat'tan yeni skandal!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masterchef Murat'tan yeni skandal!

Masterchef Murat'tan yeni skandal!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Adını 2018 yılında katıldığı Masterchef yarışma programıyla ve ardından da papağanına işkence yaptığı görüntülerle uzun süre gündem olan eski Masterchef yarışmacısı Murat Özdemir, bu defa arabası trafikten çekilmek istenirken, polise tomarla para rüşvet teklif ettiği görüntülerle gündemde.

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Murat Özdemir 17 Aralık 2018 tarihinde sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmış ve hayvan severler tarafından tepki toplamıştı. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Özdemir ifadesinde olayın yaşandığı gün çok alkol aldığını ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilediğini ifade etmişti.

Yeni bir skandalla gündeme gelen Murat Özdemir, bu sefer otomobilinin çekilmesini engellemeye çalışan Özdemir, polislere ve görevlilere rüşvet teklif ederken görüntülendi. Arabasının çekildiğini gören Murat Özdemir, el çantasından bir tomar para çıkardı ve ekiplere tepki gösterdi.

Masterchef Murat'tan yeni skandal!
Masterchef Murat'tan yeni skandal!

Kaynak: Snob Magazin

Yine MasterChef Murat yine skandal! Polise ve jandarmaya hakaretler yağdırdı
Yine MasterChef Murat yine skandal! Polise ve jandarmaya hakaretler yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Şener Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Masterchef Murat'tan yeni skandal! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:27:50. #1.16#

title