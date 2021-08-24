Masterchef Milhan kimdir? Milhan Erdem kaç yaşında, nereli? Masterchef'in Kütahyalı yarışmacısı Milhan Erdem ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te ana kadronun belirlenmesinin ardından ana kadroda yer alan isimler merak edilmekte. Bunun ardından izleyiciler Milhan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Milhan Erdem'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

MasterchefMilhan kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. BugünMilhan takımların belli olmasının ardından merak edilen isim oldu. Masterchef ana kadrosu içerisinde yer alan Milhan araştırılmakta. Peki, MasterchefMilhan Erdem kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF MİLHAN ERDEM KİMDİR?

Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya'da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya'da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı'nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan'da eğitimler vermiş ve Almanya'da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.

2019'da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İzmir'de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye'de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.

Sosyal medya platformu Instagram'da @milhanerdemm kullanıcı adıyla yer alan Milhan Erdem'in, 11 Bin takipçisi bulunmaktadır.

MİLHAN ERDEM ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Masterchef Türkiye'nin heyecan dolu sezonunda Milhan Erden ana kadroda yer almaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.