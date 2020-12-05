MasterChef meze tarifleri! 5 Aralık MasterChef mezeleri! Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani!

Dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek yarışmacılar mezeler ile muhteşem sunum hazırlayacak. MasterChef meze tarifleri! 5 Aralık MasterChef mezeleri! Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani!

5ARALIK MASTERCHEF MEZELERİ!

Türkiye'de oldukça yaygın tüketilen Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani, patlıcan salata, tarama mezesi, Köpoğlu mezeleri bugün MasterChef yarışmasında yapılacak.

MASTERCHEF KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ!

Malzemeler;

20-25 tane kabak çiçeği

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

1 adet domates

nane, maydanoz

karabiber, tuz, zeytinyağı

Yapılışı;

Kabak çiçeklerini yıkadıktan sonra çiçeğin sap kısmındaki yeşillikleri kopartın.

Çiçeğin içindeki sarı kısmı çay kaşığı yardımı ile çıkartın.(yaprağı yırtmadan)

Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurun, üzerine yıkadığınız pirinci ilave edin.

Pirinçler şeffaflaşınca domates rendesi ilave edin.

Bir iki karıştırıp yeşillikleri, karabiberi yarım su bardağı su ve tuzunu da ekleyip demlenmeye bırakın.

Dolma içi soğuyunca kabak çiçeklerinin içine birer tatlı kaşığı koyun.

Çiçeğin üst kısmını katlayıp, katladığınız yer altta kalacak şekilde tencereye (hafif dik)sıralayın.

Üzerine bir iki kaşık zeytinyağı gezdirin, tuzunu ve suyunu koyup pişirin