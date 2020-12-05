MasterChef meze tarifleri! 5 Aralık MasterChef mezeleri! Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MasterChef meze tarifleri! 5 Aralık MasterChef mezeleri! Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani!

05.12.2020 21:54 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:58
MasterChef meze tarifleri! 5 Aralık MasterChef mezeleri! Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani!

5 Aralık Cumartesi günü yayınlanan MasterChef yarışmasında birbirinden lezzetli mezeler yapıldı. Peki, MasterChef meze tarifleri! 5 Aralık MasterChef mezeleri! Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani!

Dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek yarışmacılar mezeler ile muhteşem sunum hazırlayacak. MasterChef meze tarifleri! 5 Aralık MasterChef mezeleri! Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani!

5ARALIK MASTERCHEF MEZELERİ!

Türkiye'de oldukça yaygın tüketilen Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani, patlıcan salata, tarama mezesi, Köpoğlu mezeleri bugün MasterChef yarışmasında yapılacak.

MASTERCHEF KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ!

Malzemeler;

20-25 tane kabak çiçeği

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

1 adet domates

nane, maydanoz

karabiber, tuz, zeytinyağı

Yapılışı;

Kabak çiçeklerini yıkadıktan sonra çiçeğin sap kısmındaki yeşillikleri kopartın.

Çiçeğin içindeki sarı kısmı çay kaşığı yardımı ile çıkartın.(yaprağı yırtmadan)

Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurun, üzerine yıkadığınız pirinci ilave edin.

Pirinçler şeffaflaşınca domates rendesi ilave edin.

Bir iki karıştırıp yeşillikleri, karabiberi yarım su bardağı su ve tuzunu da ekleyip demlenmeye bırakın.

Dolma içi soğuyunca kabak çiçeklerinin içine birer tatlı kaşığı koyun.

Çiçeğin üst kısmını katlayıp, katladığınız yer altta kalacak şekilde tencereye (hafif dik)sıralayın.

Üzerine bir iki kaşık zeytinyağı gezdirin, tuzunu ve suyunu koyup pişirin

İlgili Haberler

Soğan dolması nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: Soğan dolması tarifi, Soğan dolması püf noktaları, Tam kıvamında soğan dolması tarifi
Soğan dolması nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: Soğan dolması tarifi, Soğan dolması püf noktaları, Tam kıvamında soğan dolması tarifi
Ayva dolması nasıl yapılır? 27 Kasım Masterchef yemekleri! Ayva dolması tarifi, malzemeleri, püf noktası
Ayva dolması nasıl yapılır? 27 Kasım Masterchef yemekleri! Ayva dolması tarifi, malzemeleri, püf noktası
MasterChef profiterol nasıl yapılır? 30 Ekim MasterChef tarifleri neler En lezzetli, kolay profiterol tarifi!
MasterChef profiterol nasıl yapılır? 30 Ekim MasterChef tarifleri neler En lezzetli, kolay profiterol tarifi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Sörloth Ersun Yanal Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Deprem Akdeniz Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef meze tarifleri! 5 Aralık MasterChef mezeleri! Kabak çiçeği dolması, Çerkez tavuğu, kabak borani! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 21:58:33. #1.15#
title