MasterChef Merve kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Merve Gezgin elendi mi?

MasterChef Merve kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Merve Gezgin elendi mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu programda yarışmacılar da izleyicilerin merak konusu oluyor. Peki, MasterChef Merve elendi mi? MasterChef Merve kimdir, kaç yaşında ereli, Instagram hesabı var mı?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef Merve kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Merve elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF MERVE KİMDİR?

Kocaeli'nden yarışmaya katılan 25 yaşındaki yarışmacı Merve Gezgin, kurumsal bir firmada çalışıyor ve son 3 yıldır pastacılık alanında deneyim kazanıyor.

MASTERCHEF MERVE ELENDİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Merve elendi mi, elenmedi mi, henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım

Hakan'dan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Microsoft, 9 bin personelini işten çıkarıyor

Dünyaca ünlü teknoloji devi, binlerce çalışanını işten çıkarıyor
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.