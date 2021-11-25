MasterChef Mert'in annesi kim? Masterchef Mert kimdir, nereli, kaç yaşında? Mert'in sarı saçlı hali nasıldı?

Masterchef Mert Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef yemekleriyle olduğu kadar yarışmacıların hayatlarıyla da dikkat çekiyor.

MASTERCHEF MERT KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmasında adını duyuran Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde Bolu Mengen'de dünyaya geldi. Liseden itibaren aşçılık eğitimi alan yarışmacı, başta Katar olmak üzere yurt dışındaki bazı ülkelerde mesleğini icra etti.

MasterChef Mert, yarışmaya Los Angeles'tan katılıyor.

2005 ile 2009 yıllarında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra 4 sene kadar mesleğini yapmış, sonrasonda sekiz yıl ara vermiş.Los Angeles'tan Türkiye'ye Masterchef yarışması için gelen Mert Yılmaz, seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok sevdiğini söylüyor.

Ara verdiği süre zarfında birçok yere seyahat etmiş olan Mert, yurt dışı dahil pek çok yerde şeflik yapmıştır.

MASTERCHEF MERT'İN ANNESİ KİMDİR?

MasterChef yarışmasına katılırken başlarda sarı saçlı halleriyle tanıdığımız Mert Yılmaz'ın sarı saçları nedeniyle annesiyle bir süre kırgınlık yaşadığını öğreniyoruz. MasterChef'e tadım yapmak için katılan Mert'in annesi konuyla ilgili, "Baya bir tepki vermiştim, küstük Mert'le..." dedi.

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