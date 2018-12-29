Masterchef Meltem Sizin İçin Noodle Yaptı | Acayip Tarifler

Selamlar

Bugün #mastercheftürkiye ve #yemekteyiz programından tanıdığınız @pisboga Meltem konuğum oldu. Meltem sizin için nefis bir tavuklu noodle yaptı. Ben yemelere doyamadım siz de bu tarifi deneyip düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen. Meltemcim tekrardan eline emeğine sağlık canım. Meltem de artık youtube kanalı sahibi. Kanalına abone olmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Youtube