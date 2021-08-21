MasterChef Melis kimdir? MasterChef 2021 Melis kaç yaşında, evli mi? MasterChef Melis Instagram hesabı ne?

MasterChef 2021 yarışmacılarından Melis, izleyicilerin ilgi odağı oldu. MasterChef takipçileri Melis hakkında, MasterChef 2021 Melis kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtlarını aratırdı. Peki, MasterChef Melis instagram hesabı ne? MasterChef Melis kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve detayları…

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef her detayı ile merak konusu olurken MasterChef Melis hakkında araştırmalar yapıldı. İzleyiciler, MasterChef Melis kimdir ve MasterChef 2021 Melis kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, MasterChef Melis kimdir? MasterChef Melis instagram hesabı ne? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF MELİS KİMDİR?

Türkiye'de tanıştığı eşi ile evlenen ve İtalya'da yaşamaya başlayan Di Gennaro, yemek konusunda Simone'nin eline su dökemeyeceğini ifade etti. Babası ticaretle uğraşıyor. Eşi İtalyan olan Melis aslen İzmirli. İtlaya'da yaşıyor.Annesi eski ekonomist. Şimdi ise evde. İki kardeşi var. Şeflerle sohbeti çok renkli ve eğlenceli geçti.