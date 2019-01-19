Masterchef Mehmet Sur 'un Elinden İlk Kez Şırdan Yedim | Acayip Tarifler

Selamlar

Sonunda #masterchefturkiye ve #yemekteyiz den tanıdığınız @sirdancimehmet in mekanına gittim ve meşhur #şırdan ı yedim. Sadece şırdan olsa yine iyi ?? göz yağı, beyin, dil, yanak, mumbar ?? Mehmet hepsini doldurdu valla tabağıma ?? Şırdan bahane Mehmet 'i ziyaret etmek şahane ?? Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Sizde ilk fırsatta Mehmet' in Fatih Kadınlar Pazarındaki mekanına gidip bu şifalı lezzetleri tadın. Tekrardan ellerine sağlık Mehmet ??

Kaynak: Youtube