Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 10 Kasım Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

10 Kasım Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 10 KASIM HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Araz ve Azize olmuştu.

MASTERCHEF 10 KASIM GÜNÜN MENÜSÜ NE?

10 Kasım Günün menüsü şöyle:

- Mahluta Çorbası (Güney Doğu Anadolu)

- Çökelek Böreği (Akdeniz)

- Deniz Börülcesi Salatası (Ege)

- Zırh Salatası (Marmara)

- Kiremitte Balık (Karadeniz)

- Ankara Tava (İç Anadolu)

- Murtuğa (Doğu Anadolu)

10 KASIM HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün yapılan takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Buna göre birazdan Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

MAVİ TAKIMDA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlıkta şefler 10 Kasım'a özel Sonsuzluk Tabağı'nın yapılmasını istedi.

Bugün bireysel dokunulmazlıkta mavi takım Sonsuzluk Tabağı ile yarışıyor. En iyi Sonsuzluk Tabağı yemeğini yapan yarışmacı dokunulmazlığı alacak ve 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek.

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında paylaşacağız.

KAZANAN İSİM : EREN

Eren 3. eleme adayı olarak Dilara'nın ismini verdi.

4. eleme adayı Pelin oldu.

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