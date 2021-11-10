Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 10 Kasım Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 10 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda şefin imza tabağı yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 10 Kasım Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...
10 Kasım Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...
Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Araz ve Azize olmuştu.
10 Kasım Günün menüsü şöyle:
- - Mahluta Çorbası (Güney Doğu Anadolu)
- - Çökelek Böreği (Akdeniz)
- - Deniz Börülcesi Salatası (Ege)
- - Zırh Salatası (Marmara)
- - Kiremitte Balık (Karadeniz)
- - Ankara Tava (İç Anadolu)
- - Murtuğa (Doğu Anadolu)
Bugün yapılan takım dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Buna göre birazdan Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
Bireysel dokunulmazlıkta şefler 10 Kasım'a özel Sonsuzluk Tabağı'nın yapılmasını istedi.
Bugün bireysel dokunulmazlıkta mavi takım Sonsuzluk Tabağı ile yarışıyor. En iyi Sonsuzluk Tabağı yemeğini yapan yarışmacı dokunulmazlığı alacak ve 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek.
Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında paylaşacağız.
KAZANAN İSİM : EREN
Eren 3. eleme adayı olarak Dilara'nın ismini verdi.
4. eleme adayı Pelin oldu.