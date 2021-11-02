Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 2 Kasım Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 2 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda şefin imza tabağı yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 2 Kasım Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...
2 Kasım Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Kasım Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...
Yarışma halen devam ediyor. Birazdan kazanan takım açıklanacak.
Kazanan takımlar:
- İçli köfteyi kazanan takım : Kırmızı Takım
- Kayseri mantı kazanan takım : Kırmızı Takım
- Pilav ve Karnıyarık kazanan takım : Kırmızı Takım
- Taş Kadayıf kazanan takım : Mavi Takım
- Paçanga Böreği kazanan takım : Kırmızı Takım
- Çökertme Kebabı kazanan takım : Kırmızı Takım
Şuanda Kırmızı takım 4-1 önde. 4 olan takım dokunulmazlığı kazanacak.
Kazanan Takım : KIRMIZI TAKIM
Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Birazdan mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.
Mavi takım oyuncuları:
- Pelin
- Tahsin
- Araz
- Eren
- Emre
- Safanur
Kırmızı takım oyuncuları:
- Dilara
- Mert
- Sergen
- Azize
- Burcu
- Hasan
Şuan tadım yapılıyor. Birazdan Pelin, Tahsin, Araz, Eren, Emre ve Safanur'dan birisi dokunulmazlığı alacak ve bir kişinin ismini söyleyecek.
En başarılı 2 tabak:
- Emre
- Eren
Kazanan yarışmacı : Eren
Eren 1. eleme adayı olarak Pelin'in ismini verdi.
Yapılan oylama sonucu Emre 2. eleme adayı oldu.