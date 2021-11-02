Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 2 Kasım Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

2 Kasım Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Kasım Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

2 KASIM MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışma halen devam ediyor. Birazdan kazanan takım açıklanacak.

Kazanan takımlar:

İçli köfteyi kazanan takım : Kırmızı Takım

Kayseri mantı kazanan takım : Kırmızı Takım

Pilav ve Karnıyarık kazanan takım : Kırmızı Takım

Taş Kadayıf kazanan takım : Mavi Takım

Paçanga Böreği kazanan takım : Kırmızı Takım

Çökertme Kebabı kazanan takım : Kırmızı Takım

Şuanda Kırmızı takım 4-1 önde. 4 olan takım dokunulmazlığı kazanacak.

Kazanan Takım : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Birazdan mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

MASTERCHEF BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi takım oyuncuları:

Pelin

Tahsin

Araz

Eren

Emre

Safanur

Kırmızı takım oyuncuları:

Dilara

Mert

Sergen

Azize

Burcu

Hasan

2 KASIM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Şuan tadım yapılıyor. Birazdan Pelin, Tahsin, Araz, Eren, Emre ve Safanur'dan birisi dokunulmazlığı alacak ve bir kişinin ismini söyleyecek.

En başarılı 2 tabak:

Emre

Eren

Kazanan yarışmacı : Eren

Eren 1. eleme adayı olarak Pelin'in ismini verdi.

Yapılan oylama sonucu Emre 2. eleme adayı oldu.