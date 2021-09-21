Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 21 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

21 Eylül Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 21 EYLÜL SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Osmanlı Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Osmanlı Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

Soğanlama

Ispanak Borani

Mualla

Pırasa Köftesi

Ayva Kalyesi

Bıldırcın Dolması

Leblebi Helvası

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MAVİ TAKIM OYUNCULARI

Ateş

Azize

Burcu

Sergen

Mustafa

Hasan

Eren

Mert

21 EYLÜL SALI DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Somer Şef'in imza tabağı olan Analı Kızlı yemeğini yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sonuçlar birazdan açıklanacak...

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