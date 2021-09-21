Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 21 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 21 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda Somer Şef'in imza tabağı yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim aldı? 21 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...
21 Eylül Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Osmanlı Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Osmanlı Mutfağı oldu.
Günün menüsündeki yemekler:
- Soğanlama
- Ispanak Borani
- Mualla
- Pırasa Köftesi
- Ayva Kalyesi
- Bıldırcın Dolması
- Leblebi Helvası
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
- Ateş
- Azize
- Burcu
- Sergen
- Mustafa
- Hasan
- Eren
- Mert
Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Somer Şef'in imza tabağı olan Analı Kızlı yemeğini yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Sonuçlar birazdan açıklanacak...
KAZANAN İSİM : -