Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 2 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda yaratıcılık oyunu oynanıyor. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, 2 Eylül MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef Türkiye potada kimler var? 2 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

2 Eylül Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Buna göre mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 2 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda FAS mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler yemekler için oylamayı yaptı. İşte kazanan takım ve kazandıkları yemekler şöyle:

  • Harira Çorbası kazanan takım : MAVİ TAKIM
  • Şakşuka kazanan takım : KIRMIZI TAKIM
  • Maakouda kazanan takım : KIRMIZI TAKIM
  • Kuskuslu Tavuk kazananı : KIRMIZI TAKIM
  • Balık kazananı : MAVİ TAKIM
  • Köfte kazananı : MAVİ TAKIM
  • Helva kazananı : KIRMIZI TAKIM

SONUÇ

  • MAVİ TAKIM : 3
  • KIRMIZI TAKIM : 4

Buna göre kırmızı takım haftanın 2. dokunulmazlığını 4-3 kazanmış oldu. Mavi takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.

MASTERCHEF 2 EYLÜL MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Yarışma halen devam ediyor. Şuanda mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynuyor. Mavi takım dokunulmazlık oyununda en iyi yaratıcı tabağı yapmaya çalışıyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KAZANAN İSİM : Henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF BU HAFTANIN MAVİ TAKIM KADROSU

Eren

Tahsin

Dilara Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Tunahan

Milhan

Şükrü

Mustafa

Hasan

Haber Yorumları
500
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Masterchef Mavi takımda dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Haberler
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