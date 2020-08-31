MasterChef mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde dondurmayla yapılan yemek tabağı ile en başarılı isim jüri tarafından Celal seçildi. İlk beşte adı anılan isimler Duygu, Berker, Özgül, Ebru, Celal olmuştu. Peki, MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmaları kimler?

MasterChef mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var?
31.08.2020 23:20 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:26

31 Ağustos'un kaptanlık oyununda kazanan isim olarak Celal seçildi. Yarışmada Esra ve Ayyüce'nin yaptığı hata nedeniyle tabakları değelendirmeye alınmamıştı. Celal, bir hafta boyunca mavi takım kaptanı olurken, rakip takım kaptanı olarak belirlediği Eray'da bir hafta süresince büyük mücadele verecek.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

En iyi tabağı çıkaran Celal ekibine ilk olarak Barbaros'u aldı. İkinci isim Esra, üçüncü Serhat, dördüncü Tanya, beşinci Berker, altıncı Sefa, yedinci olarak Ebru seçildi.

MasterChef mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takımda kimler var?

Celal, diğer hafta 3-0'lık skor elde ettiği takımı yeniden kurmayı amaçları ve hedefine ulaştı. Eray ise tamamen stratejik davranarak Duygu ile Furkan'ı biraraya getirdi.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Celal'in seçimiyle Eray kırmızı takımın kaptanı oldu. Takıma ilk gelen isim Furkan olarak belirlendi. Kırımızı takımın ikinci ismi Emir, üçüncü Uğur, dördüncü Ayyüce, beşinci Özgül, altıncı Duygu, yedinci isim olarak da Gülşah seçildi.

MasterChef mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takımda kimler var?

İlgili Haberler

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos kırmızı takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos kırmızı takım kaptanı kim oldu?
26 Ağustos MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu hangi takımın oldu?
26 Ağustos MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu hangi takımın oldu?
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takımda eleme potasına kim gitti?
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takımda eleme potasına kim gitti?
MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu galibi hangi takım oldu?
MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu galibi hangi takım oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Güncel
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Dünya
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Dünya
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı Güncel
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Beşiktaş Gökhan Töre için Malatyaspor'u ikna etti! Takas için Umut Nayir'in kararı bekleniyor
Beşiktaş Gökhan Töre için Malatyaspor'u ikna etti! Takas için Umut Nayir'in kararı bekleniyor
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Koronavirüs tedavisinde kullanılacak '3CLpro' adlı enzim yerli olarak üretildi
Koronavirüs tedavisinde kullanılacak "3CLpro" adlı enzim yerli olarak üretildi
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
Tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Beşiktaş'tan olaylı ayrılan Victor Ruiz, Real Betis ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş'tan olaylı ayrılan Victor Ruiz, Real Betis ile sözleşme imzaladı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Sibel Can Demet Şener Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Ankara Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: MasterChef mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 23:39:25. #1.15#
title