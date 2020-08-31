MasterChef mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde dondurmayla yapılan yemek tabağı ile en başarılı isim jüri tarafından Celal seçildi. İlk beşte adı anılan isimler Duygu, Berker, Özgül, Ebru, Celal olmuştu. Peki, MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmaları kimler?

31 Ağustos'un kaptanlık oyununda kazanan isim olarak Celal seçildi. Yarışmada Esra ve Ayyüce'nin yaptığı hata nedeniyle tabakları değelendirmeye alınmamıştı. Celal, bir hafta boyunca mavi takım kaptanı olurken, rakip takım kaptanı olarak belirlediği Eray'da bir hafta süresince büyük mücadele verecek.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

En iyi tabağı çıkaran Celal ekibine ilk olarak Barbaros'u aldı. İkinci isim Esra, üçüncü Serhat, dördüncü Tanya, beşinci Berker, altıncı Sefa, yedinci olarak Ebru seçildi.

Celal, diğer hafta 3-0'lık skor elde ettiği takımı yeniden kurmayı amaçları ve hedefine ulaştı. Eray ise tamamen stratejik davranarak Duygu ile Furkan'ı biraraya getirdi.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Celal'in seçimiyle Eray kırmızı takımın kaptanı oldu. Takıma ilk gelen isim Furkan olarak belirlendi. Kırımızı takımın ikinci ismi Emir, üçüncü Uğur, dördüncü Ayyüce, beşinci Özgül, altıncı Duygu, yedinci isim olarak da Gülşah seçildi.