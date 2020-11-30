Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 30 Kasım Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?

30 Kasım Pazartesi günü yayınlanan MasterChef yarışmasında kim mavi takım kaptanı oldu? Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 30 Kasım Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?