Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 19 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?
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Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 19 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?

19.10.2020 23:11 | Son Güncelleme: 19.10.2020 23:15
Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 19 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?

Son dakika: Masterchef Türkiye yarışmasında kaptanlar ve takım kadroları belli oldu. Buna göre 2 takım kaptanı da en güçlü kişileri takımlarına almak için yarıştılar. Peki mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var? Tüm detaylar haberimizde.

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 19 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

19EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununu Eray kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak Emir'i belirledi.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Mavi takım kadrosu;

Furkan, Serhat, Uğur, Ayyüce, Esra, Eray, Ebru

Kırmızı takım kadrosu;

Barbaros, Berker, Özgül, Sefa, Tanya, Emir

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