Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 12 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?
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Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 12 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?

12.10.2020 23:34 | Son Güncelleme: 12.10.2020 23:37
Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 12 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?

Son dakika: Masterchef Türkiye yarışmasında kaptanlar ve takım kadroları belli oldu. Buna göre 2 takım kaptanı da en güçlü kişileri takımlarına almak için yarıştılar. Peki mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var? Tüm detaylar haberimizde.

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 12 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

12 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununu Uğur kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak Sefa'yı belirledi.

Mavi takım kaptanı: Uğur

Kırmızı takım kaptanı: Sefa

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Mavi Takım kadrosu:

Uğur

Furkan

Esra

Emir

Berker

Tanya

Ebru

Kırmızı Takım kadrosu:

Sefa

Serhat

Barbaros

Eray

Özgül

Ayyüce

Didem

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