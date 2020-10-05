Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 5 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?
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Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 5 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?

05.10.2020 22:46 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:04
Masterchef mavi takım ve kırmızı takım kadrosu kimler oldu? 5 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanları kim? Takımlardaki yarışmacılar kim?

Son dakika: Masterchef Türkiye yarışmasında kaptanlar ve takım kadroları belli oldu. Buna göre 2 takım kaptanı da en güçlü kişileri takımlarına almak için yarıştılar. Peki mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var? Tüm detaylar haberimizde.

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 5 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

5 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununu Esra kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak Ebru'yu belirledi.

Mavi takım kaptanı: Esra

Kırmızı takım kaptanı: Ebru

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Mavi Takım kadrosu:

Esra

Furkan

Barbaros

Emir

Uğur

Ayyüce

Özgül

Didem

Kırmızı Takım kadrosu:

Ebru

Serhat

Tanya

Eray

Sefa

Berker

Walison

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