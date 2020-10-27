Masterchef mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kim? 26 Ekim yeni mavi takım ve yeni kırmızı takım kadrosunda kimler olacak?

Masterchef'de bugün 26 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Özgül ve kırmızı takımdan Tanya İzmir bomba tatlısı ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Yeni mavi takım kimlerden oluşuyor? Kırmızı takımda kimler olacak? Tüm detaylar yazımızda...