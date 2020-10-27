Masterchef mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kim? 26 Ekim yeni mavi takım ve yeni kırmızı takım kadrosunda kimler olacak?
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Masterchef mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kim? 26 Ekim yeni mavi takım ve yeni kırmızı takım kadrosunda kimler olacak?

27.10.2020 00:30 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:34
Masterchef mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kim? 26 Ekim yeni mavi takım ve yeni kırmızı takım kadrosunda kimler olacak?

Masterchef'de bugün 26 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Özgül ve kırmızı takımdan Tanya İzmir bomba tatlısı ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Yeni mavi takım kimlerden oluşuyor? Kırmızı takımda kimler olacak? Tüm detaylar yazımızda...

Masterchef'te haftanın düello oyunu bugün oynandı. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu açıklandı. Peki 26 Ekim düelloyu kim kazandı? Özgül mü? Tanya mı? Yemeğin adı neydi?

26 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Masterchef bugün kaptanlık oyununu kazanan Özgül oldu. Özül kırmızı takım kaptanı için Tanya'yı belirledi. İki takım kaptanı mavi ve kırmızı takım kadrosunu oluşturdular.

Mavi takım kaptanı: Özgül

Kırmızı takım kaptanı: Tanya

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? ÖZGÜL MÜ? TANYA MI?

Masterchef yarışmasında bugün Eray ve Emir İzmir bomba tatlısı ile kaptanlık düellosunda kapıştı. Tatlılar yapıldı. Şefler tarafından en beğenilen tabak Tanya'nınki oldu. Buna göre kaptanlık düellosunu Tanya kazanmış oldu.

KAZANAN : TANYA

YENİ MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Özgül

Esra

Uğur

Ayyüce

Eray

Sefa

YENİ KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Tanya

Barbaros

Serhat

Furkan

Emir

Ebru

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