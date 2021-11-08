Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 8 Kasım Pazartesi Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanları kim?
Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler pide yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi pideyi yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi tabak kaptan olarak seçildi. Peki, 8 Kasım kaptan kim oldu? Kaptanlık yarışını kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye'de ana kadroya seçilen 16 kişi birden dördüncü kez tezgah başına geçiyor ve kaptanlık için büyük mücadele veriyor. Kaptanlık mücadelesi için mücadele veren yarışmacılar ile ilgili vatandaşlar en çok "Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanları kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 kaptanlar kim oldu? MasterChef Türkiye 8 Kasım 2021 kazanan isim belli mi?" sorularını araştırmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin 12. hafta kaptanları...
Kaptanlık seçme oyununda jüriler pide yapılmasını istedi. En iyi pideyi yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak.
8 Kasım Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, pide yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.
Henüz en iyi tabaklar seçilmedi. Şuan tadım yapılıyor. Sonuçlar açıklandığında paylaşacağız.
En iyi seçilen 2 yarışmacı:
- - Tahsin
- - Safanur
Yapılan tadım sonrası şefler en iyi pideyi yapan yarışmacının Safanur olduğunu açıkladı. Safanur bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu.
Mavi takım kaptanı : Safanur
Kırmızı takım kaptanı : Mert
Şimdi Mavi takım ve Kırmızı takım oyuncuları kuruluyor.
- Safanur
- Eren
- Hasan
- Tahsin
- Dilara
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KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
- Mert
- Sergen
- Azize
- Araz
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