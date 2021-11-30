Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Kasım Pazartesi Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanları kim?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu. Adaylar bu akşam Kayseri'ye özgü yağlama sınavı verdiler. 8 tane ve en başarılı şekilde yapan Sergen, mavi takımın kaptanı oldu. Peki haftanın mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler? detaylar haberimizde.

8 KASIM HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Adaylar bu akşam Kayseri'ye özgü yağlama sınavı verdiler. En iyi pideyi yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de yarışmacılar, 8 adet yağlama yaptı ve sonunda Mert, Hasan, Sergen ve Dilara başarılı oldu. Mavi takım kaptanlığını ise Sergen kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak da Eren'i seçti. Kaptanlar düellosunda Eren ve Sergen, bilgi yarışmasında bilgilerini yarıştırdılar. Ve avantajı kazanan Sergen ile mavi takım oldu.

29 KASIM MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 TAKIMLARI

Mavi Takım

Sergen - Tahsin - Hasan - Burcu - Araz

Kırmızı Takım

Eren - Mert - Dilara - Safanur - Görkem

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