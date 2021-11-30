Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 29 Kasım Pazartesi Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanları kim?
Masterchef Türkiye 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef Türkiye 2021 yarışmasında haftanın kırmızı ve mavi takımları belirlendi. Kaptanlık oyununda yarışmacılar kıran kırana yarıştı. İsimler Kayseri mutfağına özgü yağlamayı en iyi şekilde yapmak için mutfağa girdiler. Peki 29 Kasım'da Masterchef Türkiye 2021'de kaptanlığı kim kazandı?
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu. Adaylar bu akşam Kayseri'ye özgü yağlama sınavı verdiler. 8 tane ve en başarılı şekilde yapan Sergen, mavi takımın kaptanı oldu. Peki haftanın mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler? detaylar haberimizde.
Adaylar bu akşam Kayseri'ye özgü yağlama sınavı verdiler. En iyi pideyi yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak.
Sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de yarışmacılar, 8 adet yağlama yaptı ve sonunda Mert, Hasan, Sergen ve Dilara başarılı oldu. Mavi takım kaptanlığını ise Sergen kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak da Eren'i seçti. Kaptanlar düellosunda Eren ve Sergen, bilgi yarışmasında bilgilerini yarıştırdılar. Ve avantajı kazanan Sergen ile mavi takım oldu.
Mavi Takım
Sergen - Tahsin - Hasan - Burcu - Araz
Kırmızı Takım
Eren - Mert - Dilara - Safanur - Görkem
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