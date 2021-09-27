Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 27 Eylül Pazartesi Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanları kim?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya seçilen 16 kişi birden beşinci kez tezgah başına geçiyor ve kaptanlık için büyük mücadele veriyor. Kaptanlık mücadelesi için mücadele veren yarışmacılar ile ilgili vatandaşlar en çok "Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanları kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 kaptanlar kim oldu? MasterChef Türkiye 27 Eylül 2021 kazanan isim belli mi?" sorularını araştırmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin 6. hafta kaptanları...

27 EYLÜL HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler menemen yapılmasını istedi. En iyi menemeni yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

27 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

27 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, menemen yapılmasını istedi. En iyi 4 tabak seçiliyor.

En beğenilen 4 tabak:

- Araz

- Tahsin

- Eren

- Burcu

4. olan yarışmacı : Araz

3. olan yarışmacı : Eren

2. olan yarışmacı : Burcu

1. olan yarışmacı : Tahsin

En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak. En iyi menemeni Tahsin yaptı. Tahsin mavi takım kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM KAPTANI OLAN YARIŞMACI : TAHSİN

Mavi takım kaptanı Tahsin oldu. Birazdan kırmızı takım kaptanını belirleyecek.

Tahsin kırmızı takım kaptanı olarak Burcu'nun ismini verdi.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

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