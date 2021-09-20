Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 20 Eylül Pazartesi Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanları kim?
Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler tavuk şiş yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi tavuk şişi yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 8 kişi arasında en iyi tabak kaptan olarak seçildi. Peki, 20 Eylül kaptan kim oldu? Kaptanlık yarışını kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye'de ana kadroya seçilen 16 kişi birden beşinci kez tezgah başına geçiyor ve kaptanlık için büyük mücadele veriyor. Kaptanlık mücadelesi için mücadele veren yarışmacılar ile ilgili vatandaşlar en çok "Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanları kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 kaptanlar kim oldu? MasterChef Türkiye 20 Eylül 2021 kazanan isim belli mi?" sorularını araştırmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin 5. hafta kaptanları... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
20 EYLÜL HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?
Kaptanlık seçme oyununda jüriler tavuk şiş yapılmasını istedi. En iyi tavuk şişi yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak.
20 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
20 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tavuk şiş yapılmasını istedi. En iyi 8 tabak seçiliyor.
1. aşamadaki en iyi 8 kişi (Üst tura geçen 8 isim) :
- - Mert
- - Azize
- - Emre
- - Ateş
- - Sergen
- - Mustafa
- - Milhan
- - Eren
Şimdi 2. aşamaya geçildi ve en iyi 4 isim açıklandı.
En iyi seçilen yarışmacılar:
- Mert
- Azize
- Eren
- Sergen
4. olan yarışmacı : Sergen
3. olan yarışmacı : Eren
2. olan yarışmacı : Mert
1. olan yarışmacı : Azize
En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak.
MAVİ TAKIM KAPTANI OLAN YARIŞMACI : AZİZE
Azize mavi takım kaptanı oldu.
Mavi takım kaptanı birazdan açıklanacak. Mert ve Azize ikilisinden bir kişi mavi takım kaptanı olacak.
20 Eylül Pazartesi yapılan yarışmada Azize mavi takım kaptanı oldu. Birazdan takım seçimi olacak.
Azize kırmızı takım kaptanı olarak Hamza'yı seçti.
- MAVİ TAKIM KAPTANI : AZİZE
- KIRMIZI TAKIM KAPTANI : HAMZA