Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 13 Eylül Pazartesi Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanları kim? - Haberler
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Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 13 Eylül Pazartesi Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanları kim?

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Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 13 Eylül Pazartesi Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanları kim?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü kaptanlık seçimi yarışmasında jüriler künefe yapılmasını istedi. Yarışmacılar en iyi künefeyi yapmak için kıyasıya mücadele etti. Kaptanlık oyununda 6 kişi arasında en iyi tabak kaptan olarak seçildi. Peki, 13 Eylül kaptan kim oldu? Kaptanlık yarışını kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de ana kadroya seçilen 16 kişi birden dördüncü kez tezgah başına geçiyor ve kaptanlık için büyük mücadele veriyor. Kaptanlık mücadelesi için mücadele veren yarışmacılar ile ilgili vatandaşlar en çok "Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanları kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 kaptanlar kim oldu? MasterChef Türkiye 13 Eylül 2021 kazanan isim belli mi?" sorularını araştırmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin 4. hafta kaptanları...

13 EYLÜL HANGİ TATLI YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler künefe yapılmasını istedi. En iyi künefeyi yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak.

13 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

13 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, künefe yapılmasını istedi. En iyi 6 tabak seçiliyor.

Henüz en iyi tabaklar seçilmedi. Şuan tadım yapılıyor. Sonuçlar açıklandığında paylaşacağız.

En iyi seçilen yarışmacılar:

  • Emre
  • Azize
  • Eren
  • Tahsin
  • Sergen
  • Dilara
  • Hasan

En iyi 7 tabaktan birisi mavi takım kaptanı olacak.

En iyi 7 yarışmacı:

  • 7. olan yarışmacı : -
  • 6. olan yarışmacı : -
  • 5. olan yarışmacı : -
  • 4. olan yarışmacı : -
  • 3. olan yarışmacı : -
  • 2. olan yarışmacı : -
  • 1. olan yarışmacı : -

KAPTAN OLAN YARIŞMACI : -

Mavi takım kaptanı birazdan açıklanacak.

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Haber: Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 13 Eylül Pazartesi Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanları kim? - Haberler
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