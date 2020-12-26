MasterChef | MasterChef 2. oyunun kazananı kim oldu?
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MasterChef | MasterChef 2. oyunun kazananı kim oldu?

26.12.2020 23:08 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:12
MasterChef | MasterChef 2. oyunun kazananı kim oldu?

MasterChef 2020'de finale çok az bir zaman kaldı! Serhat beyaz önlüğüyle ilk finalist adayı olurken Emir, Özgül ve Barbaros siyah önlükleriyle 2. finalist olmak için yarıştı! Ananasla orijinal ve lezzetli sunumlar hazırlaması gereken yarışmacılar arasında bir kişi ikinci finalist olmaya yaklaştı. Peki MasterChef 2. oyunu kim kazandı?

MasterChef 2020'de finale çok az bir zaman kaldı! Serhat beyaz önlüğüyle ilk finalist adayı olurken Emir, Özgül ve Barbaros siyah önlükleriyle 2. finalist olmak için yarıştı!

MASTERCHEF 2. OYUNU KİM KAZANDI?

26 Aralık Cumartesi, MasterChef yarışmasında Özgül Ananas ile yaptığı dondurma ve ıslak kekten şeflerden 40 puan aldı. Barbaros ananas ve bonfile ile yaptığı yaratıcı tarifiyle şeflerden 52 puan aldı. Emir ananas ile yaptığı Ananas sorbe ve ananaslı ravioli ile şeflerden 41 puan aldı. En beğenilen tabak Barbaros'un tabağı oldu!

Yarışmacılardan Barbaros yaptığı yaratıcı ve lezzetli yemekle 2. finalist olmaya daha da yaklaştı!

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 23:11:39. #1.14#
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