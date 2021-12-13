MasterChef kuzu güveç nasıl yapılır? Güveç tarifi nedir? En lezzetli, pratik kuzu güveç nasıl yapılır?

Et, sebze ve baharatların harmanlanması ile hazırlanan MasterChef kuzu güveç nasıl yapılır? En lezzetli, pratik kuzu güveç nasıl yapılır?

MASTERCHEF KUZU GÜVEÇ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

400 gr kuşbaşı kuzu eti

1 soğan

3 domates

2 sivri biber

1 sarı dolmalık biber

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

Yapılışı ;

Soğanın kabuklarını soyup küp doğrayın. Domatesleri ve sarı biberi de küp şeklinde doğrayın. Sarımsakların kabuklarını soyun. Eti yıkayıp suyunu süzdürün. Üzerine kekik serperek beklemeye alın. Güvecin içini zeytinyağı ile iyice yağlayın. Etleri güvecin tabanına yayın. Üzerine soğan, sarımsak ve sarı biberleri yerleştirin. En üste domatesleri ve sivri biberleri yerleştirin. Üzerlerine tuz, karabiber ve kekik serpin. Son olarak 1 su bardağı su ilave edin. Güvecin üzerini alüminyum folyo ile kapatıp ağır ateşte 40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

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