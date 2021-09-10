MasterChef kurgu mu?
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MasterChef kurgu mu?

MasterChef kurgu mu?
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Ekranların sevilen programları arasında yer alan MasterChef'teki baklava detayı sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, fırına girerken 35 dilim olan baklavanın, fırından çıktıktan sonra 42 dilim görünmesinin ardından programla ilgili "kurgu" iddiasını ortaya attı. Peki, MasterChef kurgu mu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı MasterChef'le ilgili çarpıcı iddia, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Programdaki baklava detayı nedeniyle yapımın kurgu olduğu iddia edildi. MasterChef kurgu mu?

MASTERCHEF KURGU MU?

İZLEYİCİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

MasterChef 2021'in son eleme bölümünde jüri üyeleri yarışmacılardan tepsi baklava yapmalarını istedi. Fakat izleyicilerin gözünden kaçmayan ve fark edilen bir durum sosyal medyada skandal olarak konuşulmaya başlandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

FIRINDAN ÇIKTIĞINDA 42 DİLİM VARDI

Baklavasını yapan bir yarışmacı ürünü fırına vermeden öncesinde tepsisinde 35 dilim baklava olduğu görüldü. Ancak kameralara yansıyan görüntüde, aynı yarışmacı tepsisini fırından çıkardığında tepside 42 dilim baklava görülünce skandal bir iddia ortaya atıldı.

MasterChef kurgu mu?

KURGU İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Sosyal medyada gündem olan bu durum karşısında izleyiciler birçok yorumda bulundu. MasterChef izleyicileri, "Yarışma kurgu mu?" sorusuna cevap aramaya başladı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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