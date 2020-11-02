MasterChef kural değişiklikleri! 2 Kasım MasterChef format değişiklikleri neler?
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MasterChef kural değişiklikleri! 2 Kasım MasterChef format değişiklikleri neler?

02.11.2020 21:57 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:01
MasterChef kural değişiklikleri! 2 Kasım MasterChef format değişiklikleri neler?

MasterChef Türkiye'de 12. haftanın kaptanlık oyununun heyecanı yaşanırken yarışmada önemli bir değişiklik yapıldı. Somer Şef yarışmacıları şaşırtan değişikliği işte böyle açıkladı... MasterChef kural değişiklikleri! 2 Kasım MasterChef format değişiklikleri neler?

TV8'in sevilen programı MasterChef'te önemli değişiklikler yapıldı. Peki, yapılan format değişiklikleri neler?

MASTERCHEF KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ NELER?

Salı günü oynanacak oyun tamamen bir ödül oyunu olacak. Böylece her hafta oynanacak bir ödül oyunu oynanacak. Salı günlerinin artık bir ödül oyunu günü olacağını söyleyen Somer Şef, diğer günlerin aynı olacağını söyledi.

Diğer günlerde ise takım oyunu oynanacak ve her gün bir aday çıkacak.

Takım oyunlarından sonra bireysel dokunulmazlık oynanacak ve sonrasında yeniden aday belli olacak.

2 KASIM MASTERHEF FORMAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Her hafta sadece 3 kişi potaya gidecek ve eleme sadece 3 kişi arasında olacak. Yani 6 kişiden 3 kişiye düşme olayı olmayacak.

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